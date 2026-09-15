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США поддержали требование Лукашенко о разморозке средств

Инна Шульгина
Пресс-служба президента Белоруссии
Пресс-служба президента Белоруссии

Вашингтон поддерживает требование Минска о возврате «застрявших» в Ситибанке денег. Об этом заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул на переговорах с лидером республики Александром Лукашенко, передает «БелТА».

Коул сообщил, что США обратились к банку с просьбой разморозить средства и вырабатывают механизм возврата.

«Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим», – пообещал Коул.

Лукашенко поблагодарил американского представителя за внимание к его заявлениям.

11 сентября Лукашенко заявил прессе о $40 млн, которые «застряли» в Ситибанке. «Деньги верните! Это же позор для США. Потом мы с вами будем договариваться о более серьезных вещах», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).

В тот же день Лукашенко поддержал Трампа и призвал возобновить взаимодействие с Вашингтоном. Белорусский лидер отмечал, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий Белоруссии и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, сторонам также нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств. Кроме того, Лукашенко подтвердил готовность продавать США калийные удобрения, если от американцев будет такой запрос.

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