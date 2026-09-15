США поддержали требование Лукашенко о разморозке средств
Вашингтон поддерживает требование Минска о возврате «застрявших» в Ситибанке денег. Об этом заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул на переговорах с лидером республики Александром Лукашенко, передает «БелТА».
Коул сообщил, что США обратились к банку с просьбой разморозить средства и вырабатывают механизм возврата.
«Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим», – пообещал Коул.
Лукашенко поблагодарил американского представителя за внимание к его заявлениям.
11 сентября Лукашенко заявил прессе о $40 млн, которые «застряли» в Ситибанке. «Деньги верните! Это же позор для США. Потом мы с вами будем договариваться о более серьезных вещах», – сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»).
В тот же день Лукашенко поддержал Трампа и призвал возобновить взаимодействие с Вашингтоном. Белорусский лидер отмечал, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий Белоруссии и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, сторонам также нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств. Кроме того, Лукашенко подтвердил готовность продавать США калийные удобрения, если от американцев будет такой запрос.