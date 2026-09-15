США поддержали требование Лукашенко о разморозке средств

В тот же день Лукашенко поддержал Трампа и призвал возобновить взаимодействие с Вашингтоном. Белорусский лидер отмечал, что США сняли санкционные ограничения с большого количества предприятий Белоруссии и готовы продолжать работать в этом направлении. По его словам, сторонам также нужно обсудить вопрос возобновления работы посольств. Кроме того, Лукашенко подтвердил готовность продавать США калийные удобрения, если от американцев будет такой запрос.