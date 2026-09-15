Песков: Украина ночью пыталась ударить по одному из российских энергообъектов
Украинская сторона ночью предприняла попытку нанести удар по одному из энергетических объектов на территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подтвердил факт попытки удара по энергообъекту в одном из российских регионов.
При этом 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил о договоренности России и Украины не наносить удары по энергетический объектам друг друга. «Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не Ираном», – написал он.
В тот же день Песков говорил, что Москва может только приветствовать призыв к Киеву остановить удары по российской мирной инфраструктуре. При этом он отказался комментировать возможность взаимно не атаковать такую инфраструктуру Украины.
13 сентября американский лидер призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ, чтобы не провоцировать дефицит дизельного топлива и не мешать его экспорту из России.