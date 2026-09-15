Песков: Украина ночью пыталась ударить по одному из российских энергообъектов

При этом 14 сентября президент США Дональд Трамп заявил о договоренности России и Украины не наносить удары по энергетический объектам друг друга. «Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое. Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван российско-украинским конфликтом, а не Ираном», – написал он.