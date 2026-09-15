Песков: космос должен быть свободен от любого оружия
Космос должен быть свободен от любого оружия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия. И конечно, мы рассчитываем на широкую международную консолидацию для продолжения работы и продвижения позиций в пользу полной демилитаризации космоса», – сказал он.
Накануне министр ВВС США Трой Мейнк рассказал, что у Вашингтона есть орбитальное оружие, которое позволит ему контролировать космическое пространство. Вместе с тем Мейнк не раскрыл подробностей, каким типом орбитального оружия обладают США.
8 сентября Песков говорил, что космос также должен быть свободен от приватизации. Тогда представитель Кремля комментировал слова «Луна – наша» президента США Дональда Трампа. Песков при этом усомнился, что Трамп подразумевал именно частное владение Луной со стороны США.