НАБУ выявило схему хищения нефтепродуктов на Украине почти на $72 млн
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявило схему хищения 100 000 т нефтепродуктов почти на 3 млрд гривен (около $72 млн). Об этом сообщило украинское интернет-издание «Страна».
По версии следствия, схему организовал «один из лидеров известной бизнес-группы, которая фактически контролировала нефтяную отрасль Украины». Его имя в НАБУ не назвали. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк предположил, что речь идет о бизнесмене Игоре Коломойском, который находится в СИЗО.
Следствие считает, что нефтепродукты передавались подконтрольной компании на основании комиссионных договоров, после чего продавались через автозаправочные станции. Таким образом, по данным НАБУ, было реализовано около 20% всего топлива «Укрнафты».
Кроме того, заочное подозрение направили находящемуся за границей бывшему вице-президенту «Укрнафты», который является гражданином иностранного государства.
10 сентября начальник одного из следственных подразделений НАБУ Александр Абакумов сообщил, что НАБУ расследует дела в отношении более 60 депутатов Верховной рады. По его словам, дальнейший рост числа депутатов под следствием может создать для бюро серьезные проблемы. Абакумов отметил, что при увеличении этого числа депутаты под следствием смогут набрать достаточно голосов для внесения изменений в украинское законодательство.