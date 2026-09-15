НАБУ выявило схему хищения нефтепродуктов на Украине почти на $72 млн

10 сентября начальник одного из следственных подразделений НАБУ Александр Абакумов сообщил, что НАБУ расследует дела в отношении более 60 депутатов Верховной рады. По его словам, дальнейший рост числа депутатов под следствием может создать для бюро серьезные проблемы. Абакумов отметил, что при увеличении этого числа депутаты под следствием смогут набрать достаточно голосов для внесения изменений в украинское законодательство.