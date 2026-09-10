НАБУ ведет расследования против более 60 депутатов Верховной рады
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует дела в отношении более 60 депутатов Верховной рады. Об этом заявил начальник одного из следственных подразделений НАБУ Александр Абакумов в интервью британской газете Financial Times (FT).
По его словам, дальнейший рост числа депутатов под следствием может создать для бюро серьезные проблемы. Абакумов отметил, что при увеличении этого числа депутаты под следствием смогут набрать достаточно голосов для внесения изменений в украинское законодательство.
Бывший дипломат Евросоюза и специалист по Украине Балаж Ярабик считает, что ситуация вокруг НАБУ усиливает давление на украинских политиков. По его мнению, провалившаяся в 2025 г. попытка украинского лидера Владимира Зеленского установить контроль над НАБУ, напротив, упрочила позиции бюро.
19 августа НАБУ провело обыски у депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы, операцию назвали «Форрест гамп». Бюро не раскрыло имена участников хищений, но среди них может быть бывший заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Обыски затронули экс-депутата Верховной рады Максима Микитася и парламентария из бывшей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. Фигурантами дела также могут быть чиновники минюста Украины и представители «Сенс банка».
В тот же день украинский президент уволил Мудрую с поста замглавы своего офиса на фоне масштабного коррупционного скандала. Тогда же ее внесли в базу украинского сайта «Миротворец». 23 августа украинский лидер отверг коррупционные связи с Мудрой. Через два дня ее отправили под стражу. 2 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины оставил без изменений меру пресечения Мудрой. Она останется под стражей с возможностью выйти на свободу после внесения залога в размере 20 млн гривен ($447 000). Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК).