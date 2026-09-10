НАБУ ведет расследования против более 60 депутатов Верховной рады

В тот же день украинский президент уволил Мудрую с поста замглавы своего офиса на фоне масштабного коррупционного скандала. Тогда же ее внесли в базу украинского сайта «Миротворец». 23 августа украинский лидер отверг коррупционные связи с Мудрой. Через два дня ее отправили под стражу. 2 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины оставил без изменений меру пресечения Мудрой. Она останется под стражей с возможностью выйти на свободу после внесения залога в размере 20 млн гривен ($447 000). Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК).