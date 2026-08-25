Арестована экс-замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил Мудрую с поста замглавы своего офиса на фоне масштабного коррупционного скандала. В тот же день ее внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в мародерстве, воровстве и участии в организованной преступной группировке. Также там упомянули «осознанное участие в легализации финансовых средств, добытых преступным путем».