Арестована экс-замглавы офиса президента Украины Ирина Мудрая
Бывшего заместителя главы офиса президента Украины Ирину Мудрую отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривенм (37,2 млн руб.). Об этом сообщило интернет-издание «Страна».
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила суд назначить залог в размере 150 млн гривен (279 млн).
После оглашения решения Мудрую вывели из здания суда под конвоем. Она заявила, что попытается собрать необходимые для внесения залога деньги среди друзей.
19 августа НАБУ провело обыски у депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы, операцию назвали «Форрест Гамп». Бюро не раскрыло имена участников хищений, но среди них может быть Мудрая. Обыски затронули экс-депутата Верховной рады Максима Микитася и парламентария из бывшей партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. Фигурантами дела также могут быть чиновники минюста Украины и представители «Сенс банка».
В этот же день президент Украины Владимир Зеленский уволил Мудрую с поста замглавы своего офиса на фоне масштабного коррупционного скандала. В тот же день ее внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Ее обвинили в мародерстве, воровстве и участии в организованной преступной группировке. Также там упомянули «осознанное участие в легализации финансовых средств, добытых преступным путем».
Позднее украинский президент заявил, что не связан с коррупционным скандалом с Мудрой. «У НАБУ ко мне нет никаких вопросов. Они прекрасно понимают, что я ни в чем подобном не замешан», – отметил глава государства.