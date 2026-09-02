Суд на Украине отклонил апелляцию экс-замглавы офиса Зеленского
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины оставил без изменений меру пресечения бывшему заместителю главы офиса Владимира Зеленского Ирине Мудрой. Она останется под стражей с возможностью выйти на свободу после внесения залога в размере 20 млн гривен ($447 000). Об этом сообщил Центр противодействия коррупции (ЦПК).
Защита Мудрой просила смягчить условия содержания под стражей. Адвокаты настаивали на снижении суммы залога до 5 млн гривен (около $112 000) либо на освобождении чиновницы под личное обязательство. Прокуратура, напротив, сочла установленный размер залога недостаточным и потребовала увеличить его до 150 млн гривен (около $3,4 млн).
Суд не поддержал ни одно из этих требований и сохранил решение первой инстанции.
Рассмотрение апелляции бывшего заместителя главы офиса Зеленского заняло два дня. Сама Мудрая участвовала в заседаниях дистанционно из следственного изолятора, где находится уже более недели.
Утром 25 августа Мудрую отправили под стражу. После оглашения решения ее вывели из здания суда под конвоем. Мудрая заявила, что попытается собрать необходимые для внесения залога деньги среди друзей.
19 августа НАБУ провело обыски у депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы, операцию назвали «Форрест Гамп». Бюро не раскрыло имена участников хищений, но среди них может быть Мудрая. Обыски затронули экс-депутата Верховной рады Максима Микитася и парламентария из бывшей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадима Столара. Фигурантами дела также могут быть чиновники минюста Украины и представители «Сенс банка».