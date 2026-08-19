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Бывшую замглавы ОП Украины Мудрую внесли в базу «Миротворца»

Сергей Пахомов

Бывшего заместителя главы офиса президента Украины Ирину Мудрую внесли в базу данных сайта «Миротворец».

Как гласит информация на сайте, Мудрую обвиняют в мародерстве, воровстве и участии в организованной преступной группировке. Также там упоминают «осознанное участие в легализации финансовых средств, добытых преступным путем».

До попадания в список «Миротворца» президент Украины Владимир Зеленский уволил Мудрую с должности замруководителя своего офиса. Решение вступило в силу 19 августа – в день подписания документа.

НАБУ провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса украинского президента по подозрению в организации преступной схемы. Бюро не раскрыло имена участников, однако среди них может быть и Мудрая. Операции дали название «Форрест Гамп».

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Мудрую арестовали и она проведет ночь в изоляторе. Однако ее адвокат опроверг эту информацию и подчеркнул, что никакого задержания не произошло. В то же время он подтвердил, что бюро предъявило Мудрой подозрение, а обыски были проведены в двух местах.

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