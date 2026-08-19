Бывшую замглавы ОП Украины Мудрую внесли в базу «Миротворца»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Мудрую арестовали и она проведет ночь в изоляторе. Однако ее адвокат опроверг эту информацию и подчеркнул, что никакого задержания не произошло. В то же время он подтвердил, что бюро предъявило Мудрой подозрение, а обыски были проведены в двух местах.