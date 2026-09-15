«Ведомости» узнали суть жалобы «Яблока» в Конституционный суд

«Ведомости» узнали суть жалобы «Яблока» в Конституционный судПартия оспаривает свое снятие с выборов
Партия «Яблоко» оспаривает снятие федерального списка с выборов в Госдуму в Конституционном суде, объявили в партии. Текст жалобы представителей «Яблока» также есть в распоряжении «Ведомостей».
«Яблоко» в обращении привела семь «взаимосвязанных элементов сложившегося правоприменительного смысла, которые партия считает неконституционными».
Среди таких элементов – любой материал на ресурсе участвующей в выборах партии может быть признан агитационным независимо от цели его создания; незначительное использование интеллектуальной собственности может стать основанием для снятия списка независимо от его объема и значения для информационного материала. В «Яблоке» также обратили внимание, что сейчас нормы закона возлагают на политические партии ответственность за действия граждан, агитирующих самостоятельно и в своем интересе.
Как следует из позиции «Яблока», деятельность партии не тождественна деятельности избирательного объединения. Выдвижение кандидатов, проведение избирательных кампаний – один из видов деятельности политической партии. Среди других видов таких действий: распространение информации, взглядов, проведение мероприятий, защита прав, участие в выработке решений органов власти и органов местного самоуправления.
«Политические партии выступают институцией цивилизованного гражданского диалога между государством и обществом по сложным проблемам. Сведение всей деятельности политической партии к деятельности избирательного объединения означает отказ от такого диалога», – говорится в жалобе.
Кроме того, неконституционным в партии считают признание неправомерным пожертвований от россиян или организаций РФ, средства из которых были получены из иностранного источника в прошлом. В части последнего «Яблоко» указывает, что партия не должна нести ответственность в виде снятие списка кандидатов за обстоятельства, о которых она не знала и о которых орган, обладающий публичными полномочиями, обязан был бы политическую партию известить.
«Такая практика превращает отмену регистрации списка кандидатов из исключительной меры ответственности за доказанное существенное нарушение в инструмент недобросовестной политической конкуренции», – считают в партии.
10 августа Верховный суд снял оппозиционную партию «Яблоко» с выборов в Госдуму по иску партии «Родина». Значительную часть обвинений со стороны «Родины» составляют предполагаемые нарушения законодательства об интеллектуальной собственности при агитации и предполагаемое иностранное финансирование. Как указывали представители «Яблока», речь идет о семи пожертвованиях на общую сумму 16 900 руб., поступивших от россиян, получавших доходы из-за рубежа.