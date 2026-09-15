«Ведомости» узнали суть жалобы «Яблока» в Конституционный суд

Кроме того, неконституционным в партии считают признание неправомерным пожертвований от россиян или организаций РФ, средства из которых были получены из иностранного источника в прошлом. В части последнего «Яблоко» указывает, что партия не должна нести ответственность в виде снятие списка кандидатов за обстоятельства, о которых она не знала и о которых орган, обладающий публичными полномочиями, обязан был бы политическую партию известить.