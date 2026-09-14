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В отличие от КПРФ «Яблоко» продолжает терять кандидатов

А коммунист Олег Михайлов избежал снятия за неделю до выборов
Юлия Малева
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

В последнюю неделю до единого дня голосования суды будут рассматривать апелляции партий и кандидатов на решения, позволяющие снять их с выборов. С административными проблемами продолжают сталкиваться КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» (СР). 9 сентября стало последним днем, когда подобные иски можно было подавать, но их рассмотрение продолжалось.

Один из самых громких процессов проходил 11 сентября в Коми. В Верховном суде республики рассматривался иск кандидата от «Зеленых» Семена Кулешова о снятии с выборов действующего депутата Госдумы (ГД) Олега Михайлова (КПРФ).

Истец указывал на нарушение коммунистом авторских прав: например, он не указал автора памятника, на фоне которого записал видео, а в другом случае «незаконно» использовал логотип Wildberries. Как пояснил «Ведомостям» Михайлов, в одном из роликов он выступил в защиту селлеров напротив пункта выдачи заказов маркетплейса.

Рассмотрение началось с того, что представитель Кулешова отозвал его. По словам Михайлова, тот предложил не тратить «время и нервы» на взаимные иски. Наблюдая за тем, как в регионах пытаются снять с выборов коммунистов за нарушения авторских прав, КПРФ подала несколько исковых заявлений по тем же основаниям к кандидатам от «Зеленых», «Коммунистов России», «Новых людей» и др., сказал депутат «Ведомостям».

Шаги к избирателю

Мнения

На попытки снять с выборов Михайлова реагировал в своем заявлении 17 августа председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Из упоминавшихся в его заявлении регистрацию все же потерял «красный» блогер Николай Бондаренко, а депутат ГД Михаил Матвеев добился восстановления на выборах в ГД.

«Яблоко» 11 сентября понесло очередную потерю на выборах в заксобрания. По иску ЛДПР отменена регистрация списка партии в Томской области. Основаниями стали нарушение авторских прав и правил финансирования избирательной кампании, сообщили в пресс-службе «Яблока». Аналогичные претензии фигурировали в иске «Родине» для отмены регистрации списка партии на выборах в ГД. В «Яблоке» будут обжаловать решение Томского областного суда.

Только в одном из восьми регионов, где партия выдвигала список в парламенты субъектов, она его сохранила – в Новгородской области. При этом 9 сентября избирком этого региона отменил регистрацию лидера списка на выборах в облдуму и депутата Думы Великого Новгорода Анны Черепановой.

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В этот же день суд в Челябинской области снял всех пятерых кандидатов, выдвинутых на выборы в ГД по округам. Истцом выступила партия «Зеленые».

Также была снята с выборов 11 сентября кандидат-одномандатник в Смоленской области Лариса Должикова (округ № 176). Иск вновь подал оппонент из «Зеленых» Дарья Шаврикова. По этому же округу избирается вице-спикер ГД Александр Бабаков (СР).

СР тоже столкнулась с проблемами – в Санкт-Петербурге задержали и составили протокол по ст. 20.3 КоАП (демонстрация экстремистской символики) на кандидата в заксобрание Нэлли Вавилину. Приговор по этой статье лишает кандидата права участвовать в выборах в течение года, но решение еще не вступило в силу.

Справороссы находятся в конфликте с городским руководством. Накануне задержания Вавилина разместила в соцсетях «семь «невопросов» губернатору Александру Беглову с критикой решений властей Петербурга.

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Для всех участников выборов этот электоральный цикл оказался сложнее с точки зрения «нападения» юристов из конкурирующих штабов друг на друга, отмечает политолог Константин Калачев. «Роль юристов в кампаниях растет от цикла к циклу. Это повод задуматься о тех проблемах избирательного законодательства, из-за которых их роль становится гипертрофированной», – сообщил он «Ведомостям».

Самые большие проблемы на выборах 2026 г. возникли у «Яблока»: потеря федерального списка на выборы в ГД, снос списков в субъектах и отмена регистраций у одномандатников, напоминает политолог Дмитрий Еловский. Ситуация с СР связана с локальными разборками в Петербурге, полагает он.

«Ведомости» направили запрос в ЦИК с просьбой сообщить, сколько всего кандидатов снято с выборов в ГД с момента их регистрации.

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