В отличие от КПРФ «Яблоко» продолжает терять кандидатов

Рассмотрение началось с того, что представитель Кулешова отозвал его. По словам Михайлова, тот предложил не тратить «время и нервы» на взаимные иски. Наблюдая за тем, как в регионах пытаются снять с выборов коммунистов за нарушения авторских прав, КПРФ подала несколько исковых заявлений по тем же основаниям к кандидатам от «Зеленых», «Коммунистов России», «Новых людей» и др., сказал депутат «Ведомостям».