ЦИК пригласил на сентябрьские выборы 12 международных миссий
Центризбирком России пригласил на выборы в Госдуму 12 международных миссий. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Все международные миссии, а их 12, которые мы пригласили, они попросили нас представить все материалы, мы им все предоставили о том, как идет подготовка и так далее», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
В Общественной палате России заявляли, что более 111 000 общественных наблюдателей прошли подготовку для работы на избирательных участках в дни единого голосования. Утверждается, что в дни голосования они будут работать на избирательных участках и контролировать соблюдение установленных процедур.
Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.
Директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов говорил, что на выборах в Госдуму девятого созыва планируют голосовать 66% граждан России. Не декларируют участие в голосовании 18% респондентов, из них 13% – не участвуют, 6% – скорее всего не будут голосовать.