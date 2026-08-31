Более 111 000 общественных наблюдателей подготовились к выборам
Более 111 000 общественных наблюдателей прошли подготовку для работы на избирательных участках в дни единого голосования. Об этом заявил сопредседатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.
По его словам, по состоянию на 31 августа в регионах состоялось 2345 обучающих мероприятий, в которых приняли участие свыше 111 000 общественных наблюдателей. В дни голосования они будут работать на избирательных участках и контролировать соблюдение установленных процедур.
Обучение проходило в формате очных семинаров с участием представителей общественных штабов и экспертов. Они также продолжают экспертно-аналитическую работу, мониторинг соблюдения прав граждан и избирательных процедур на этапах выдвижения, регистрации кандидатов и агитации.
Кроме того, началась подготовка экспертов и наблюдателей за дистанционным электронным голосованием. Для них также организован цикл обучающих семинаров.
26 августа в презентации ЦИК России сообщили о подаче более 2 млн заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Всего было подано 2,05 млн заявлений. Председатель ЦИК Элла Памфилова отдельно уточнила, что на выборах всех уровней в единый день голосования зарегистрированы 1586 кандидатов, участвовавших или имеющих статус ветерана спецоперации. Всего на предстоящие выборы выдвинули 1668 кандидатов из числа участников и ветеранов спецоперации.
23 августа руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев рассказал, что в Москве наблюдатели за выборами в Госдуму готовятся ко всем формам голосования. Обучение состоит из очных занятий и онлайн-курса, который содержит инструкции, видеоматериалы и инфографику о работе наблюдателей. Ученики, которые успешно сдадут тестирование после электронного курса, смогут начать посещать занятия.
Выборы депутатов Госдумы пройдут 20 сентября. Всего предстоит избрать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.