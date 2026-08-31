Более 111 000 общественных наблюдателей подготовились к выборам

26 августа в презентации ЦИК России сообщили о подаче более 2 млн заявок на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Всего было подано 2,05 млн заявлений. Председатель ЦИК Элла Памфилова отдельно уточнила, что на выборах всех уровней в единый день голосования зарегистрированы 1586 кандидатов, участвовавших или имеющих статус ветерана спецоперации. Всего на предстоящие выборы выдвинули 1668 кандидатов из числа участников и ветеранов спецоперации.