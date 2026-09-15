Расходы на офис Зеленского могут вырасти на $43,6 млн
Расходы на обеспечение деятельности офиса президента Украины Владимира Зеленского в проекте государственного бюджета на 2027 г. предложили увеличить на $43,6 млн по сравнению с 2026 г. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
По его информации, финансирование офиса планируется повысить на 194,9 млн гривен ($43,6 млн). Парламентарий отметил, что рост расходов составит 22,2% относительно показателя 2026 г.
Железняк также сообщил, что общий объем средств на обеспечение деятельности Зеленского и его офиса в проекте бюджета составляет 1 трлн 72,8 млн гривен. В пересчете, приведенном депутатом, это более $225 млрд.
По данным министерства финансов Украины, государственный долг страны на конец июля вырос до 9,572 трлн грн ($214,18 млрд), достигнув таким образом исторического максимума. Внешний долг составил 7,299 трлн грн ($163,34 млрд), внутренний долг – 2,011 трлн грн ($45 млрд). Гарантированный государством долг – 261,13 млрд грн ($5,84 млрд). По сравнению с показателями на конец июня 2026 г. объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 81,31 млрд грн ($2,56 млрд).
Государственный и гарантированный государством долг Украины к концу июня достиг $211,6 млрд, что соответствует почти $8500 на каждого жителя страны.