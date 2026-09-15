Расходы на офис Зеленского могут вырасти на $43,6 млн

Расходы на обеспечение деятельности офиса президента Украины Владимира Зеленского в проекте государственного бюджета на 2027 г. предложили увеличить на $43,6 млн по сравнению с 2026 г. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.