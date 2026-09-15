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Захарова: Россия ответит на высылку дипломатов из Венгрии

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия ответит на высылку своих дипломатов из Венгрии, однако о сроках принятия решений по этому вопросу говорить неуместно. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках Международного фестиваля молодежи.

«Сто процентов, что ответ будет дан. Я не могу сейчас сказать, какого конкретного параметра он коснется, потому что это вопрос нашего межведомственного решения», – заявила Захарова (цитата по «Известиям»).

9 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва видит негативные последствия из-за высылки российских дипломатов из Венгрии. По его словам, РФ подготовит адекватный ответ на решение Будапешта.

8 сентября Венгрия объявила о высылке 10 российских дипломатов. МИД страны посчитал, что эти сотрудники якобы занимались «деятельностью, недопустимой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией». Советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич назвал высылку российских дипломатов жестом в угоду Евросоюза.

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