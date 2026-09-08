В РИСИ назвали высылку российских дипломатов из Венгрии жестом в угоду ЕС
Высылка российских дипломатов из Венгрии не нанесет радикального ущерба двусторонним отношениям и является символическим жестом. Так правительство Петера Мадьяра стремится показать, что оно вместе с Брюсселем в отношении России. Об этом корреспонденту «Ведомостей» сообщил советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Буневич.
Буневич отметил, что Венгрия значительно отстает в плане высылки российских дипломатов, так как при экс-премьере Викторе Орбане позиция Будапешта была прагматичной и от высылок он воздерживался.
По его словам, таким образом Будапешт хочет отвлечь внимание Брюсселя от пунктов, по которым наблюдаются разногласия Венгрии с Евросоюзом (ЕС). В качестве таковых эксперт выделил, например, положение ЛГБТ
Сейчас Будапешт демонстрирует символический жест, который ничего не стоит венгерской стороне и не наносит радикальный удар по отношениям с Россией, указал эксперт. Позиция Венгрии, по его мнению, скорее сместилась к «средней температуре по больнице» в ЕС. Напрямую же увязывать высылку с инцидентом с дронами в Лейпциге Буневич также не стал.
8 сентября глава МИД Венгрии Анита Орбан сообщила, что республика вышлет 10 российских дипломатов. По ее словам, к такому решению правительство пришло из-за того, что «10 членов российской миссии якобы занимались в Венгрии деятельностью, недопустимой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией». Москва пообещала ответить на этот шаг со стороны Будапешта.