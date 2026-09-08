В РИСИ назвали высылку российских дипломатов из Венгрии жестом в угоду ЕС

Сейчас Будапешт демонстрирует символический жест, который ничего не стоит венгерской стороне и не наносит радикальный удар по отношениям с Россией, указал эксперт. Позиция Венгрии, по его мнению, скорее сместилась к «средней температуре по больнице» в ЕС. Напрямую же увязывать высылку с инцидентом с дронами в Лейпциге Буневич также не стал.