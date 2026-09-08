МИД: Россия ответит на высылку дипломатов из Венгрии

В конце августа новые власти Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром признали Россию угрозой для Европы и мирового порядка. Такая позиция была отражена в документе венгерской делегации на Генассамблее ООН. Будапешт также подчеркивал, что поддерживает усилия по достижению устойчивого мира на Украине и переговоры об урегулировании конфликта.