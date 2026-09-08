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МИД: Россия ответит на высылку дипломатов из Венгрии

Инна Шульгина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Москва ответит на высылку Будапештом 10 российских дипломатов. Об этом заявил МИД РФ, передает «РИА Новости».

«Российская сторона даст соответствующий ответ», – сказали в ведомстве.

8 сентября глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила на своей странице в X, что было решено выслать 10 российских дипломатов из-за якобы «деятельности, недопустимой для дипломатов в соответствии с Венской конвенцией». По словам Орбан, мера направлена на защиту безопасности и суверенитета Венгрии и не подразумевает разрыва дипломатических отношений с Россией.

В конце августа новые власти Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадьяром признали Россию угрозой для Европы и мирового порядка. Такая позиция была отражена в документе венгерской делегации на Генассамблее ООН. Будапешт также подчеркивал, что поддерживает усилия по достижению устойчивого мира на Украине и переговоры об урегулировании конфликта.

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