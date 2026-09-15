Италия еще на 15 дней продлила приостановку Шенгена с Испанией
Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози продлил на 15 дней контроль на морских и воздушных границах с Испанией на фоне миграционной ситуации в анклаве Сеута. Об этом говорится в заявлении итальянского МВД, выложенном на официальном сайте.
Там также отметили, что мера была признана необходимой после проверок, проведенных комитетом по анализу иммиграции и пограничной безопасности. По данным ведомства, сохраняется высокий риск, связанный с возможным проникновением террористов на территорию Италии.
1 августа из-за наплыва мигрантов возникли сбои в работе паромной переправы, связывающей Сеуту с основной частью Испании. Порт Альхесирас столкнулся с огромными скоплениями людей и транспорта.
31 июля Италия ввела контроль на морских и воздушных границах с Испанией. Причиной послужил миграционный кризис в Сеуте. Правительство приняло соответствующее решение после рассмотрения последних данных на заседании комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ.
В тот же день газета El Confidencial со ссылкой на источники в полиции сообщила, что более 20 000 человек могли незаконно проникнуть в испанский автономный город Сеута из Марокко с 30 июля. По данным издания, тысячи мигрантов пересекли границу, добираясь до испанского анклава вплавь или преодолевая заграждения на границе.