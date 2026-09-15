Италия еще на 15 дней продлила приостановку Шенгена с Испанией

В тот же день газета El Confidencial со ссылкой на источники в полиции сообщила, что более 20 000 человек могли незаконно проникнуть в испанский автономный город Сеута из Марокко с 30 июля. По данным издания, тысячи мигрантов пересекли границу, добираясь до испанского анклава вплавь или преодолевая заграждения на границе.