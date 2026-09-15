Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR51,435+0,38%CNY Бирж.00%IMOEX2 337,1-1,02%RTSI874,02-0,9%RGBI112,95-0,02%RGBITR770,91+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Италия еще на 15 дней продлила приостановку Шенгена с Испанией

Сергей Пахомов
Militello Mirto / TASS
Militello Mirto / TASS

Глава МВД Италии Маттео Пьянтедози продлил на 15 дней контроль на морских и воздушных границах с Испанией на фоне миграционной ситуации в анклаве Сеута. Об этом говорится в заявлении итальянского МВД, выложенном на официальном сайте.

Там также отметили, что мера была признана необходимой после проверок, проведенных комитетом по анализу иммиграции и пограничной безопасности. По данным ведомства, сохраняется высокий риск, связанный с возможным проникновением террористов на территорию Италии.

1 августа из-за наплыва мигрантов возникли сбои в работе паромной переправы, связывающей Сеуту с основной частью Испании. Порт Альхесирас столкнулся с огромными скоплениями людей и транспорта.

31 июля Италия ввела контроль на морских и воздушных границах с Испанией. Причиной послужил миграционный кризис в Сеуте. Правительство приняло соответствующее решение после рассмотрения последних данных на заседании комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ. 

В тот же день газета El Confidencial со ссылкой на источники в полиции сообщила, что более 20 000 человек могли незаконно проникнуть в испанский автономный город Сеута из Марокко с 30 июля. По данным издания, тысячи мигрантов пересекли границу, добираясь до испанского анклава вплавь или преодолевая заграждения на границе.

Читайте также:Что стоит за нашествием марокканцев в испанскую Сеуту
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её