Bild: в Германии рядом с аэродромом обнаружили беспилотник
В Германии возле аэродрома «Вунсторф», расположенного недалеко от Ганновера, упал беспилотник, сообщила газета Bild.
В связи с крушением БПЛА проводится масштабная операция: на месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.
«Ситуация критическая: территория [падения беспилотника. – «Ведомости».] находится всего в одном километре от авиабазы вооруженных сил Германии в Вунсторфе», – говорится в тексте статьи.
По данным издания, никто не пострадал. Следователи пока не установили, кому принадлежал беспилотник.
В прошлом месяце в Германии также произошел инцидент с беспилотниками. 5 августа на территории Лейпцига был найден БПЛА. Он находился рядом с украинским самолетом. Через 20 минут второй беспилотник, скорее всего, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Воздушное судно было перенаправлено в Ганновер. 25 августа полиция ФРГ нашла третий беспилотник в аэропорту Лейпцига. 1 сентября сообщалось, что Берлин обвинил Москву в причастности к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига. После этого ФРГ решила закрыть Генконсульство РФ в Бонне и «Русский дом» в Берлине.