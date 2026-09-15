Bild: в Германии рядом с аэродромом обнаружили беспилотник

В прошлом месяце в Германии также произошел инцидент с беспилотниками. 5 августа на территории Лейпцига был найден БПЛА. Он находился рядом с украинским самолетом. Через 20 минут второй беспилотник, скорее всего, столкнулся с самолетом DHL при заходе на посадку. Воздушное судно было перенаправлено в Ганновер. 25 августа полиция ФРГ нашла третий беспилотник в аэропорту Лейпцига. 1 сентября сообщалось, что Берлин обвинил Москву в причастности к инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига. После этого ФРГ решила закрыть Генконсульство РФ в Бонне и «Русский дом» в Берлине.