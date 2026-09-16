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Трое погибли при крушении вертолета в Лос-Анджелесе

Инна Шульгина

Три человека погибли и один пострадал в результате крушения вертолета NBC Los Angeles в долине Сан-Фернандо. Об этом сообщает CBS News.

Вертолет рухнул между двумя коммерческими зданиями недалеко от квартала 9100 на Мейсон-авеню. Воздушное судно упало на два морских контейнера и несколько припаркованных поблизости автомобилей. Начался пожар, который перекинулся на машины.

По словам капитана пожарной службы Лос-Анджелеса (LAFD) Брэндена Сильвермана, один погибший, судя по всему, был вне вертолета во время авиакатастрофы. Пока не подтверждено, сколько человек находились на борту.

В конце августа чартерный самолет с восемью людьми на борту разбился на западе Аляски. Борт летел из Анкориджа и потерпел крушение в районе мыса Ньюнем. На борту были два пилота и шесть пассажиров.

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