Трое погибли при крушении вертолета в Лос-Анджелесе
Три человека погибли и один пострадал в результате крушения вертолета NBC Los Angeles в долине Сан-Фернандо. Об этом сообщает CBS News.
Вертолет рухнул между двумя коммерческими зданиями недалеко от квартала 9100 на Мейсон-авеню. Воздушное судно упало на два морских контейнера и несколько припаркованных поблизости автомобилей. Начался пожар, который перекинулся на машины.
По словам капитана пожарной службы Лос-Анджелеса (LAFD) Брэндена Сильвермана, один погибший, судя по всему, был вне вертолета во время авиакатастрофы. Пока не подтверждено, сколько человек находились на борту.
В конце августа чартерный самолет с восемью людьми на борту разбился на западе Аляски. Борт летел из Анкориджа и потерпел крушение в районе мыса Ньюнем. На борту были два пилота и шесть пассажиров.