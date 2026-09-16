Цивилева отметила роль гуманитарного сотрудничества в укреплении доверия
Гуманитарное сотрудничество и помощь странам, пострадавшим от стихийных бедствий, катастроф и эпидемий, создают возможности для укрепления доверия между государствами. Об этом заявила статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева на 13-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине.
«Россия всегда готова прийти на помощь любому государству, пострадавшему от стихийных бедствий, катастроф или эпидемий», – отметила она (цитата по ТАСС).
Цивилева привела примеры такой помощи. В 2004 г. российский спасательный отряд участвовал в ликвидации последствий цунами в Таиланде, в 2020 г. российские военные специалисты и врачи-эпидемиологи были направлены в Италию для борьбы с COVID. В 2025 г. спасатели помогали населению Мьянмы после землетрясения, а в августе этого года МЧС России участвовало в тушении лесных пожаров в Сербии.
Замминистра также рассказала, что российские военные медики участвуют в экспертной рабочей группе «СМОА плюс», а при содействии РФ в 2016 г. в Таиланде открылся Центр военной медицины АСЕАН. С 2018 г. российские военные инженеры совместно с лаосскими саперами очистили в Лаосе около 230 га территории от пережитков войны. По словам Цивилевой, специалисты обнаружили и обезвредили около 4400 взрывоопасных предметов, а 213 военнослужащих Лаоса прошли подготовку по гуманитарному разминированию.
18 августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на встрече с президентом Мин Аун Хлайном, что Россия заинтересована в развитии гуманитарного сотрудничества с Мьянмой, включая расширение туристических обменов. Премьер также выделил подготовку кадров как одно из важных направлений гуманитарного взаимодействия. Он сообщил, что более 7000 студентов из Мьянмы получили высшее образование в российских вузах по востребованным специальностям.