Цивилева отметила роль гуманитарного сотрудничества в укреплении доверия

Цивилева привела примеры такой помощи. В 2004 г. российский спасательный отряд участвовал в ликвидации последствий цунами в Таиланде, в 2020 г. российские военные специалисты и врачи-эпидемиологи были направлены в Италию для борьбы с COVID. В 2025 г. спасатели помогали населению Мьянмы после землетрясения, а в августе этого года МЧС России участвовало в тушении лесных пожаров в Сербии.