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Основатель TikTok Чжан Имин стал самым богатым человеком в Азии

Ксения Наумчик
Chinatopix Via AP
Chinatopix Via AP

Основатель TikTok (ByteDance) Чжан Имин занял первое место среди самых богатых людей Азии. Его состояние превысило $105 млрд, следует из индекса миллиардеров Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index).

Рост состояния китайского предпринимателя связывают с развитием ByteDance и ее проектов в сфере искусственного интеллекта. 43-летний Чжан обошел индийского миллиардера Гаутама Адани, чье состояние в последние месяцы сократилось. С момента начала отслеживания состояния Чжана в марте 2019 г. его капитал увеличился примерно в восемь раз – с $13 млрд.

Помимо успеха TikTok, ByteDance также развивает ИИ-продукты, включая чат-бот Doubao AI и генератор видео Seedance. Аналитик Omdia Лиан Цзе Су считает, что компания получила новые возможности благодаря инвестициям в ИИ. По его словам, ByteDance также теоретически может использовать большой массив данных социальных сетей для обучения своих моделей.

Рост состояния Чжана в этом месяце составил более $12 млрд после анализа Bloomberg последних оценок, опубликованных BlackRock, Fidelity Investments и T. Rowe Price Group. При этом состояние Адани в июне достигало $120 млрд, однако впоследствии снизилось на фоне падения стоимости акций его компаний.

В июне Имин был вторым в рейтинге самых богатых предпринимателей Азии, поднявшись выше индийского миллиардера Мукеша Амбани. Тогда его состояние достигло $92,8 млрд, он считался самым богатым человеком Китая. Его капитал в сравнении с мартом 2019 г., когда Bloomberg стал подсчитывать его активы, вырос в семь раз.

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