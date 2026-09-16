Основатель TikTok Чжан Имин стал самым богатым человеком в Азии

В июне Имин был вторым в рейтинге самых богатых предпринимателей Азии, поднявшись выше индийского миллиардера Мукеша Амбани. Тогда его состояние достигло $92,8 млрд, он считался самым богатым человеком Китая. Его капитал в сравнении с мартом 2019 г., когда Bloomberg стал подсчитывать его активы, вырос в семь раз.