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Погиб освобождавший Константиновку Герой России Грунис

Инна Шульгина

Командир четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис, участник освобождения Конастантиновки, погиб. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, Грунис «ушел героем, выполнившим свой священный долг».

В начале июля Грунис докладывал президенту России Владимиру Путину о ходе ведения боев при освобождении Константиновки. 28 августа Минобороны сообщило, что Грунису было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

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