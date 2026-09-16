Погиб освобождавший Константиновку Герой России Грунис

В начале июля Грунис докладывал президенту России Владимиру Путину о ходе ведения боев при освобождении Константиновки. 28 августа Минобороны сообщило, что Грунису было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.