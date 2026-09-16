Погиб освобождавший Константиновку Герой России Грунис
Командир четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады генерал-майор Антон Грунис, участник освобождения Конастантиновки, погиб. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, Грунис «ушел героем, выполнившим свой священный долг».
В начале июля Грунис докладывал президенту России Владимиру Путину о ходе ведения боев при освобождении Константиновки. 28 августа Минобороны сообщило, что Грунису было присвоено звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.