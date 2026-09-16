Кремль не усмотрел вразумительных доказательств работы граждан США на РФ
В Кремле не увидели вразумительных доказательств работы пяти американцев на российские разведывательные службы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«До тех пор пока мы не услышали, не увидели сколь либо вразумительных доказательств и основанной хоть на чем-то осязаемом аргументации, то не считаем необходимым комментировать эти новости», – сказал представитель Кремля.
15 сентября Минюст объявил о предъявлении обвинений пяти лицам, якобы работающим на спецслужбы России, «в совершении нападений и убийств по всему миру, в том числе в США». Согласно обвинительному заключению, сеть также платила и пыталась платить лицам в США и других странах за предварительное наблюдение и целенаправленные убийства. Обвиняемые якобы поручали своим сообщникам совершать теракты против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, поддерживающих Украину.