Кремль не усмотрел вразумительных доказательств работы граждан США на РФ

15 сентября Минюст объявил о предъявлении обвинений пяти лицам, якобы работающим на спецслужбы России, «в совершении нападений и убийств по всему миру, в том числе в США». Согласно обвинительному заключению, сеть также платила и пыталась платить лицам в США и других странах за предварительное наблюдение и целенаправленные убийства. Обвиняемые якобы поручали своим сообщникам совершать теракты против гражданской и военной инфраструктуры в европейских странах, поддерживающих Украину.