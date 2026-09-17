Трамп заявил о скором завершении украинского конфликта
Представители США «очень тяжело» работают над завершением конфликта на Украине, который стал причиной роста цен на дизельное топливо. Но урегулирование в скором времени будет достигнуто, заявил президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в Северной Каролине.
«Вы знаете, я завершил восемь конфликтов. И самая сложный – между Россией и Украиной, потому что лидеры ненавидят друг друга», – сказал Трамп (цитата по «РИА Новости»).
16 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия максимально серьезно относится к заявлениям Трампа об энергетическом перемирии на Украине. При этом слова Вашингтона часто не подкрепляются практическими действиями, обратил внимание замминистра. «Партия войны» в широком смысле работает на срыв подобных договоренностей, указал он.
10 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что пока нет предметных обсуждений энергоперемирия между Россией и Украиной. Последний раз такое перемирие между странами действовало с 30 января по 1 февраля.