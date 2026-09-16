Рябков: Россия серьезно восприняла заявления Трампа об энергоперемирии

10 сентября пресс-секретарь российского лидера говорил, что пока нет предметных обсуждений энергоперемирия между Россией и Украиной. Последний раз такое перемирие между странами действовало с 30 января по 1 февраля. Тогда Трамп лично обратился по этому поводу к российскому лидеру Владимиру Путину. Таким образом создавалась благоприятная обстановка для проведения переговоров по разрешению украинского конфликта.