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Рябков: Россия серьезно восприняла заявления Трампа об энергоперемирии

Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия максимально серьезно относится к заявлениям президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии на Украине. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит «РИА Новости».

При этом, по словам замминистра, слова Вашингтона часто не подкрепляются практическими действиями. «Партия войны» в широком смысле работает на срыв подобных договоренностей, указал Рябков.

15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле идею Трампа об энергетическом перемирии расценивают как хорошую. Но, по его словам, обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Основной вопрос – это вывоз нефтепродуктов на мировые рынки, подчеркнул Песков.

10 сентября пресс-секретарь российского лидера говорил, что пока нет предметных обсуждений энергоперемирия между Россией и Украиной. Последний раз такое перемирие между странами действовало с 30 января по 1 февраля. Тогда Трамп лично обратился по этому поводу к российскому лидеру Владимиру Путину. Таким образом создавалась благоприятная обстановка для проведения переговоров по разрешению украинского конфликта.

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