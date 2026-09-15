Кремль ответил на идею Трампа об энергетическом перемирии

10 сентября Песков отмечал, что пока нет предметных обсуждений энергетического перемирия между Россией и Украиной. Последний раз энергетическое перемирие между странами действовало с 30 января по 1 февраля. Тогда Трамп лично обратился по этому поводу к российскому лидеру Владимиру Путину. Таким образом создавалась благоприятная обстановка для проведения переговоров по разрешению украинского конфликта.