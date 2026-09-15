Кремль ответил на идею Трампа об энергетическом перемирии

Кремль ответил на идею Трампа об энергетическом перемирииМосква считает инициативу хорошей, но Украина уже атаковала НПЗ
В Кремле идею американского лидера Дональда Трампа об энергетическом перемирии расценивают как хорошую. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.
«Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы, в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой», – сказал Песков.
Песков добавил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов «не решает проблем мировых». Основная проблема – это вывоз нефтепродуктов на мировые рынки, подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что ночью украинская сторона пыталась атаковать энергообъект в одном из российских регионов. По его словам, РФ и так близка к насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов, а работа по безопасности НПЗ ведется по поручению президента. Для решения проблем мирового рынка, подчеркнул Песков, нужно обеспечить безопасность нефтеналивных судов и отменить незаконные санкции.
«Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать», – заключил он.
10 сентября Песков отмечал, что пока нет предметных обсуждений энергетического перемирия между Россией и Украиной. Последний раз энергетическое перемирие между странами действовало с 30 января по 1 февраля. Тогда Трамп лично обратился по этому поводу к российскому лидеру Владимиру Путину. Таким образом создавалась благоприятная обстановка для проведения переговоров по разрешению украинского конфликта.