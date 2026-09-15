Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP97,22+0,59%CNY Бирж.12,5680%IMOEX2 337,1-1,02%RTSI874,02-0,9%RGBI112,85-0,24%RGBITR770,04-0,19%
Главная / Политика /

Кремль ответил на идею Трампа об энергетическом перемирии

Москва считает инициативу хорошей, но Украина уже атаковала НПЗ
Инна Шульгина
Елена Мухаметшина
The White House / Flickr
The White House / Flickr

В Кремле идею американского лидера Дональда Трампа об энергетическом перемирии расценивают как хорошую. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге.

«Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы, в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой», – сказал Песков.

Песков добавил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов «не решает проблем мировых». Основная проблема – это вывоз нефтепродуктов на мировые рынки, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что ночью украинская сторона пыталась атаковать энергообъект в одном из российских регионов. По его словам, РФ и так близка к насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов, а работа по безопасности НПЗ ведется по поручению президента. Для решения проблем мирового рынка, подчеркнул Песков, нужно обеспечить безопасность нефтеналивных судов и отменить незаконные санкции.

«Киевский режим пока не склонен к тому, чтобы такую безопасность гарантировать», – заключил он.

10 сентября Песков отмечал, что пока нет предметных обсуждений энергетического перемирия между Россией и Украиной. Последний раз энергетическое перемирие между странами действовало с 30 января по 1 февраля. Тогда Трамп лично обратился по этому поводу к российскому лидеру Владимиру Путину. Таким образом создавалась благоприятная обстановка для проведения переговоров по разрешению украинского конфликта.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте