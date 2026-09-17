Россия обсуждает возобновление прямых рейсов с Японией и Южной Кореей
Россия сохраняет контакты с Японией и Республикой Корея по восстановлению прямого авиасообщения. Об этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил «Известиям».
По его словам, технические консультации ведутся на уровне авиакомпаний и транспортных агентств.
«Разговор непростой идет, сложный. Потому что, конечно, все, что произошло, – это не наша инициатива. К сожалению, на этот шаг пошли наши бывшие партнеры», – сказал Руденко.
Замминистра при этом выразил надежду, что восстановить авиасообщение получится, тем более что оно экономически выгодно для Токио и Сеула.
Япония и Республика Корея прекратили прямые рейсы в Россию в 2022 г. из солидарности с западными странами. В ноябре 2025 г. «Известия» писали со ссылкой на посольство России в Токио, что запрос на восстановление авиасообщения с Россией есть как со стороны ведущих японских авиаперевозчиков, так и местных компаний. В дипмиссии отмечали, что японские авиакомпании, включая ключевых перевозчиков Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA), несут убытки из-за антироссийской политики правительства Японии. В октябре 2025 г. министр транспорта РФ Андрей Никитин говорил, что возможность возобновления авиасообщения между Россией и Южной Кореей прорабатывается, но не в качестве приоритета, а наравне с другими странами.