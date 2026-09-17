Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTKM39,02-0,59%CNY Бирж.12,588+0,08%IMOEX2 260,69-1,06%RTSI846,05-1,06%RGBI112,59-0,01%RGBITR768,76+0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия обсуждает возобновление прямых рейсов с Японией и Южной Кореей

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия сохраняет контакты с Японией и Республикой Корея по восстановлению прямого авиасообщения. Об этом замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил «Известиям».

По его словам, технические консультации ведутся на уровне авиакомпаний и транспортных агентств.

«Разговор непростой идет, сложный. Потому что, конечно, все, что произошло, – это не наша инициатива. К сожалению, на этот шаг пошли наши бывшие партнеры», – сказал Руденко.

Замминистра при этом выразил надежду, что восстановить авиасообщение получится, тем более что оно экономически выгодно для Токио и Сеула.

Япония и Республика Корея прекратили прямые рейсы в Россию в 2022 г. из солидарности с западными странами. В ноябре 2025 г. «Известия» писали со ссылкой на посольство России в Токио, что запрос на восстановление авиасообщения с Россией есть как со стороны ведущих японских авиаперевозчиков, так и местных компаний. В дипмиссии отмечали, что японские авиакомпании, включая ключевых перевозчиков Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airlines (ANA), несут убытки из-за антироссийской политики правительства Японии. В октябре 2025 г. министр транспорта РФ Андрей Никитин говорил, что возможность возобновления авиасообщения между Россией и Южной Кореей прорабатывается, но не в качестве приоритета, а наравне с другими странами.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте