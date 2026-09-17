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Ле Пен: Франция больше не может позволить себе финансировать Украину

Инна Шульгина
ТАСС
ТАСС

Париж больше не имеет возможности помогать Киеву в связи с финансовыми проблемами во Франции. Об этом лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен заявила телеканалу LCI.

«Можем ли мы продолжать оказывать Украине финансовую поддержку в той мере, в какой мы уже это сделали, а это, как вы понимаете, значительная помощь? И мы сказали себе: не можем», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, это не акт враждебности по отношению к Украине.

11 сентября The Wall Street Journal (WSJ) писала, что европейские страны могут оказаться не в состоянии профинансировать все запросы Киева в 2026 г. Украине не хватает финансирования примерно на $27 млрд оборонных расходов до конца 2026 г. и начала 2027 г. Дефицит связан в том числе с ростом расходов на БПЛА, противовоздушную оборону и выплаты военнослужащим. Из этой суммы до $10 млрд Киеву требуется для авансовых закупок вооружений на следующий год, еще около $20 млрд – на зарплаты военным, выплаты семьям погибших и другие расходы, отметила WSJ.

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