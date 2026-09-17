Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за возможного статуса Канады
Вашингтон может принять торговые меры в отношении Евросоюза, если Канада станет его ассоциированным членом. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, передает телеканал CNN.
Комментируя предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, американский лидер назвал такую перспективу смехотворной.
«Я думаю, это смехотворно. Канада была ужасным торговым партнером», – отметил он.
16 сентября фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предложит Канаде возможность стать ассоциированным членом союза. Reuters отмечает, что статус ассоциированного члена сейчас не предусмотрен договорами ЕС. Ранее союз выступал против введения гибких категорий членства, а страны объединения сдержанно отреагировали на предложение Германии предоставить такой статус Украине в качестве промежуточного этапа перед полноценным вступлением. Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС и Канада планируют расширить сотрудничество в промышленности, искусственном интеллекте, энергетике и сфере критически важных минералов.
14 сентября Financial Times писал, что Канада ведет переговоры с Евросоюзом о присоединении к кредиту на 90 млрд евро для Украины. Сумму вклада Оттавы планируют согласовать до саммита «ЕС – Канада», который пройдет в Монреале в конце октября.