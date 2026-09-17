Трамп пригрозил ЕС пошлинами из-за возможного статуса Канады

16 сентября фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз предложит Канаде возможность стать ассоциированным членом союза. Reuters отмечает, что статус ассоциированного члена сейчас не предусмотрен договорами ЕС. Ранее союз выступал против введения гибких категорий членства, а страны объединения сдержанно отреагировали на предложение Германии предоставить такой статус Украине в качестве промежуточного этапа перед полноценным вступлением. Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС и Канада планируют расширить сотрудничество в промышленности, искусственном интеллекте, энергетике и сфере критически важных минералов.