ЕС предложит Канаде стать первым ассоциированным членом союза
Евросоюз (ЕС) предложит Канаде возможность стать ассоциированным членом союза, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова передает Reuters.
«Я хотела бы вместе с вами работать над тем, чтобы открыть Канаде путь к статусу первого ассоциированного члена ЕС», – сказала фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге.
Reuters отмечает, что статус ассоциированного члена сейчас не предусмотрен договорами Евросоюза. Ранее ЕС выступал против введения гибких категорий членства, а страны объединения сдержанно отреагировали на предложение Германии предоставить такой статус Украине в качестве промежуточного этапа перед полноценным вступлением.
Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС и Канада планируют расширить сотрудничество в промышленности, искусственном интеллекте, энергетике и сфере критически важных минералов. Кроме того, стороны намерены интегрировать оборонно-промышленные базы и сделать Арктику одним из ключевых совместных проектов. Отмечается, что укрепление отношений Канады и ЕС происходит на фоне ухудшения политики между Оттавой и Вашингтоном.
14 сентября Financial Times писал, что Канада ведет переговоры с Евросоюзом о присоединении к кредиту на 90 млрд евро для Украины. Сумму вклада Оттавы планируют согласовать до саммита «ЕС – Канада», который пройдет в Монреале в конце октября. По данным издания, большая часть средств кредита предназначена для обороны Украины. Сейчас среди стран, не входящих в Евросоюз, в финансировании участвует только Великобритания.