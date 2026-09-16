ЕС предложит Канаде стать первым ассоциированным членом союза

14 сентября Financial Times писал, что Канада ведет переговоры с Евросоюзом о присоединении к кредиту на 90 млрд евро для Украины. Сумму вклада Оттавы планируют согласовать до саммита «ЕС – Канада», который пройдет в Монреале в конце октября. По данным издания, большая часть средств кредита предназначена для обороны Украины. Сейчас среди стран, не входящих в Евросоюз, в финансировании участвует только Великобритания.