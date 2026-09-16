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ЕС предложит Канаде стать первым ассоциированным членом союза

Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Евросоюз (ЕС) предложит Канаде возможность стать ассоциированным членом союза, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее слова передает Reuters.

«Я хотела бы вместе с вами работать над тем, чтобы открыть Канаде путь к статусу первого ассоциированного члена ЕС», – сказала фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

Reuters отмечает, что статус ассоциированного члена сейчас не предусмотрен договорами Евросоюза. Ранее ЕС выступал против введения гибких категорий членства, а страны объединения сдержанно отреагировали на предложение Германии предоставить такой статус Украине в качестве промежуточного этапа перед полноценным вступлением.

Фон дер Ляйен также заявила, что ЕС и Канада планируют расширить сотрудничество в промышленности, искусственном интеллекте, энергетике и сфере критически важных минералов. Кроме того, стороны намерены интегрировать оборонно-промышленные базы и сделать Арктику одним из ключевых совместных проектов. Отмечается, что укрепление отношений Канады и ЕС происходит на фоне ухудшения политики между Оттавой и Вашингтоном.

14 сентября Financial Times писал, что Канада ведет переговоры с Евросоюзом о присоединении к кредиту на 90 млрд евро для Украины. Сумму вклада Оттавы планируют согласовать до саммита «ЕС – Канада», который пройдет в Монреале в конце октября. По данным издания, большая часть средств кредита предназначена для обороны Украины. Сейчас среди стран, не входящих в Евросоюз, в финансировании участвует только Великобритания.

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