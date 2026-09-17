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Главная / Политика /

Зеленский назначил и. о. генпрокурора Украины

Анна Суслова
SERGEY DOLZHENKO / TASS
SERGEY DOLZHENKO / TASS

Президент Украины Владимир Зеленский возложил исполнение обязанностей генпрокурора Украины на Антона Ковальского, следует из указа, опубликованного на сайте украинского лидера.

«В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю: возложить на Ковальского Антона Анатольевича исполнение обязанностей генерального прокурора», – сказано в документе.

Ковальский с 2020 по 2021 г. был заместителем руководителя Винницкой областной прокуратуры. В 2025 г. руководил Черновицкой областной прокуратурой, а в 2025 г. занял должность руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.

7 сентября генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подал в отставку. Свое решение он объяснил тем, что не хочет, «чтобы должность генерального прокурора использовали как инструмент политического противостояния».

14 сентября Кравченко был отстранен от должности. В тот же день советник министра обороны Украины Сергей Стерненко сообщил, что экс-генпрокурор покинул страну.

15 сентября Зеленский официально уволил Кравченко с должности генерального прокурора.

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