Памфилова сообщила о неудачной кибератаке на систему ГАС «Выборы»
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) накануне предотвратила попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему «Выборы» и систему дистанционного электронного голосования, сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
«Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия», – сказал она.
По словам Памфиловой, попытки дискредитации не удались и хакеры «получили по лбу». Она отметила, что в ЦИК готовы и дальше отражать атаки, если таковые будут. Все необходимые механизмы уже отработаны.
«Все наши недруги настроены на то, чтобы сорвать эти нынешние выборы, потому что они прекрасно понимают, что мы нормально проведем выборы», – заключила глава ЦИК.
15 сентября Памфилова сообщила о росте количества атак на инфраструктуру избирательной системы перед выборами в ГД. По ее словам, комиссия не впервые сталкивается с такой тенденцией, «но то, что происходит ныне, трудно даже с чем-то сравнить по накалу, по насыщенности, по скорости разного рода угроз и атак». При этом многое удалось спрогнозировать и подготовиться, ЦИК справляется с угрозами.
Директор по политическим исследованиям Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов говорил в конце августа, что на выборах в Госдуму девятого созыва планируют голосовать 66% россиян. Не декларируют участие в голосовании 18% респондентов, из них 13% – не участвуют, 6% – скорее всего не будут голосовать.