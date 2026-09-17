Памфилова сообщила о неудачной кибератаке на систему ГАС «Выборы»

15 сентября Памфилова сообщила о росте количества атак на инфраструктуру избирательной системы перед выборами в ГД. По ее словам, комиссия не впервые сталкивается с такой тенденцией, «но то, что происходит ныне, трудно даже с чем-то сравнить по накалу, по насыщенности, по скорости разного рода угроз и атак». При этом многое удалось спрогнозировать и подготовиться, ЦИК справляется с угрозами.