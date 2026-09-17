В США дали 20 лет тюрьмы афганскому боевику, связанному с терактом в «Крокусе»
Суд США приговорил к 20 годам лишения свободы гражданина Афганистана Мохаммада Шарифуллу, связанного с терактом в «Крокус сити холле», говорится в сообщении на сайте минюста США.
По данным следствия, Шарифулла являлся членом террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта
В общей сложности с 2016 по 2025 г. Шарифулла участвовал в более чем 10 терактах. Он занимался наблюдением за объектами, на которых планировалось совершить теракт, перевозил смертников к месту проведения терактов, транспортировал оружие и вел видеосъемку взрывов для пропаганды идей террористов.
В марте 2024 г. Шарифулла давал террористам, совершившим теракт в «Крокус сити холле», инструкции по использованию вооружения и координировал их действия во время проведения атаки.
Кроме теракта в «Крокусе» Шарифулла от имени террористической организации привел в действие взрывное устройство в здании посольства Канады в Кабуле. Он также вел наблюдение за ведомством и доставил туда террориста-смертника.
22 марта 2024 г. в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске произошел теракт во время выступления группы «Пикник». Погибло 115 человек, 107 человек получили ранения. 1 июня 2024 г. стало известно, что Басманный суд Москвы арестовал 18 человек. Всего подозреваемыми по делу проходили 20 человек.