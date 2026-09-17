В США дали 20 лет тюрьмы афганскому боевику, связанному с терактом в «Крокусе»

В общей сложности с 2016 по 2025 г. Шарифулла участвовал в более чем 10 терактах. Он занимался наблюдением за объектами, на которых планировалось совершить теракт, перевозил смертников к месту проведения терактов, транспортировал оружие и вел видеосъемку взрывов для пропаганды идей террористов.