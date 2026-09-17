Памфилова рассказала, что делать, если не получается проголосовать в ДЭГе
Избиратель, который записался на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), но не смог на него прийти, сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего округа, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.
«Если тот, кто заявился дистанционно, приходит на участок, но не смог проголосовать, заверяет комиссию, что он не голосовал. И после того, как проверяется это системой «стоп-дубль», она у нас действует очень эффективно. Это очень быстрая процедура. Если действительно человек сказал правду, после этого ему выдается бюллетень», – сказала она.
По словам Памфиловой, процедуры, проведенные ЦИК, не позволят избирателю проголосовать дважды.
В ходе доклада Памфилова отметила, что предстоящие выборы в Госдуму будут отличаться от всех остальных, поскольку в них примут участие жители Донбасса и Новороссии. Она добавила, что в регионах, где введено военное положение, установлен специальный порядок подготовки и проведения выборов, а во время проведения голосования будут предприняты меры по обеспечению дополнительной безопасности.
Памфилова также сказала, что ЦИК предусмотрела случаи возможных ограничений связи в регионах при проведении ДЭГа. По ее словам, все ресурсы, необходимые для голосования, внесены в «белые списки».