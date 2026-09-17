Памфилова рассказала, что делать, если не получается проголосовать в ДЭГе

«Если тот, кто заявился дистанционно, приходит на участок, но не смог проголосовать, заверяет комиссию, что он не голосовал. И после того, как проверяется это системой «стоп-дубль», она у нас действует очень эффективно. Это очень быстрая процедура. Если действительно человек сказал правду, после этого ему выдается бюллетень», – сказала она.