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Памфилова рассказала, что делать, если не получается проголосовать в ДЭГе

Анна Суслова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Избиратель, который записался на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), но не смог на него прийти, сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего округа, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая с докладом о готовности избирательной системы к предстоящим выборам.

«Если тот, кто заявился дистанционно, приходит на участок, но не смог проголосовать, заверяет комиссию, что он не голосовал. И после того, как проверяется это системой «стоп-дубль», она у нас действует очень эффективно. Это очень быстрая процедура. Если действительно человек сказал правду, после этого ему выдается бюллетень», – сказала она.

По словам Памфиловой, процедуры, проведенные ЦИК, не позволят избирателю проголосовать дважды.

В ходе доклада Памфилова отметила, что предстоящие выборы в Госдуму будут отличаться от всех остальных, поскольку в них примут участие жители Донбасса и Новороссии. Она добавила, что в регионах, где введено военное положение, установлен специальный порядок подготовки и проведения выборов, а во время проведения голосования будут предприняты меры по обеспечению дополнительной безопасности.

Памфилова также сказала, что ЦИК предусмотрела случаи возможных ограничений связи в регионах при проведении ДЭГа. По ее словам, все ресурсы, необходимые для голосования, внесены в «белые списки».

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