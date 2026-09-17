Путин проведет совещание по экономическим вопросам

3 сентября в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2026 российский лидер сообщил, что перезапуск инвестиционного цикла в России будет обеспечен за счет стабильных условий в экономике. При этом он подчеркнул, что строить планы по инвестициям в условиях галопирующей инфляции невозможно. По словам президента, он каждый день видится с представителями бизнеса и банковского сектора, а потому знаком с дискуссиями о развитии экономики. Путин подчеркнул, что экономика России растет и, возможно, будет выше прогнозных 0,6%.