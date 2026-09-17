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Путин проведет совещание по экономическим вопросам

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет совещание с правительством по экономическим вопросам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, встреча пройдет во второй половине дня. В совещании примут участие руководители экономического блока кабмина, а также администрация президента.

Песков отметил, что в графике российского лидера также запланированы обычные внутренние встречи.

Прошлое правительственное совещание с президентом состоялось 23 июля. В ходе встречи Путин отметил, что важнейшая задача – запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике.

3 сентября в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2026 российский лидер сообщил, что перезапуск инвестиционного цикла в России будет обеспечен за счет стабильных условий в экономике. При этом он подчеркнул, что строить планы по инвестициям в условиях галопирующей инфляции невозможно. По словам президента, он каждый день видится с представителями бизнеса и банковского сектора, а потому знаком с дискуссиями о развитии экономики. Путин подчеркнул, что экономика России растет и, возможно, будет выше прогнозных 0,6%.

17 сентября Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике. Минэкономразвития представило оперативный анализ основных макропоказателей. ВВП за январь – июль 2026 г. вырос на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года. Потребительский спрос остался устойчивым. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за семь месяцев увеличился на 4,8%, в том числе оборот розничной торговли – на 5,4%. Новак поручил профильным ведомствам подготовить к следующему совещанию детальный анализ инвестиционной активности, а также структуры импорта.

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