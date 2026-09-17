Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,56-0,14%VEON-RX66,9+0,45%CHKZ16 400-0,61%IMOEX2 261,79-1,01%RTSI846,48-1,01%RGBI112,52-0,07%RGBITR768,31-0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Что рассказал Новак о состоянии российской экономики

О ВВП, инфляции и поручениях по инвестициям
Михаил Беляев
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Главное
  • Макропоказатели и потребительский спрос
  • Инфляция и цены
  • Отраслевая динамика
  • Прочие оценки динамики ВВП

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике. Обсуждались макропоказатели, потребительский спрос, инфляция и отраслевая динамика. «Ведомости» собрали основные тезисы.

Макропоказатели и потребительский спрос

В совещании участвовали министр экономического развития Максим Решетников, представители Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертного сообщества.

Минэкономразвития представило оперативный анализ основных макропоказателей. ВВП за январь – июль 2026 г. вырос на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Потребительский спрос остается устойчивым. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за семь месяцев увеличился на 4,8%, в том числе оборот розничной торговли – на 5,4%.

Реальные заработные платы в первом полугодии выросли на 6,5%. Безработица сохраняется на исторически низком уровне – 2,3% в июле этого года.

Инфляция и цены

Макроэкономисты и ЦБ оценили влияние топливного кризиса на ставку и рубль

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Годовая инфляция по состоянию на 14 сентября составила 6,2%. В августе цены снизились на 0,1% за месяц за счет удешевления продовольственных товаров и услуг.

16 сентября Росстат сообщал, что С 8 по 14 сентября 2026 г. индекс потребительских цен в России составил вырос на 0,02%. По оценке ведомства, с начала сентября потребительские цены увеличились на 0,07%, а с начала 2026 г. инфляция составила 4,74%.

Отраслевая динамика

  • Обрабатывающие производства за семь месяцев 2026 г. выросли на 0,5%, в июле – на 2,4%.

  • Опережающими темпами растут машиностроительный комплекс (+6,4% с начала года) и производство лекарственных средств (+13,9%).

  • Грузооборот транспорта без учета трубопроводного за январь – июль увеличился на 2,4%.

Прочие оценки динамики ВВП

Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить к следующему совещанию детальный анализ инвестиционной активности, а также структуры импорта.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что оперативные данные по ВВП показывают, что экономика в III квартале продолжает умеренно расти. «В июле наблюдался рост по достаточно широкому кругу отраслей. Значительное сокращение произошло в тех отраслях, где зафиксировано выбытие мощностей», – говорила Набиуллина после решения сохранить ключевую ставку на уровне 14%.

Глава ЦБ отмечала, что, хотя текущие оценки индикатора бизнес-климата из мониторинга предприятий находятся на минимумах с 2022 г., ожидания бизнеса на перспективу в августе улучшились. Инвестиционная активность постепенно восстанавливается после слабой динамики в I квартале, продолжается реализация крупных проектов в ряде отраслей – в химической промышленности, электроэнергетике, производстве транспортных средств, отметила Набиуллина. По данным Росстата, спад инвестиций во II квартале замедлился до 6,6% после спада на 14,3% в январе – марте.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте