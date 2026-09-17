Что рассказал Новак о состоянии российской экономики

Глава ЦБ отмечала, что, хотя текущие оценки индикатора бизнес-климата из мониторинга предприятий находятся на минимумах с 2022 г., ожидания бизнеса на перспективу в августе улучшились. Инвестиционная активность постепенно восстанавливается после слабой динамики в I квартале, продолжается реализация крупных проектов в ряде отраслей – в химической промышленности, электроэнергетике, производстве транспортных средств, отметила Набиуллина. По данным Росстата, спад инвестиций во II квартале замедлился до 6,6% после спада на 14,3% в январе – марте.