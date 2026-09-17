Что рассказал Новак о состоянии российской экономики

Что рассказал Новак о состоянии российской экономикиО ВВП, инфляции и поручениях по инвестициям
- Макропоказатели и потребительский спрос
- Инфляция и цены
- Отраслевая динамика
- Прочие оценки динамики ВВП
Вице-премьер Александр Новак провел совещание по текущей ситуации в экономике. Обсуждались макропоказатели, потребительский спрос, инфляция и отраслевая динамика. «Ведомости» собрали основные тезисы.
Макропоказатели и потребительский спрос
В совещании участвовали министр экономического развития Максим Решетников, представители Минпромторга, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертного сообщества.
Минэкономразвития представило оперативный анализ основных макропоказателей. ВВП за январь – июль 2026 г. вырос на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Потребительский спрос остается устойчивым. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за семь месяцев увеличился на 4,8%, в том числе оборот розничной торговли – на 5,4%.
Реальные заработные платы в первом полугодии выросли на 6,5%. Безработица сохраняется на исторически низком уровне – 2,3% в июле этого года.
Инфляция и цены
Годовая инфляция по состоянию на 14 сентября составила 6,2%. В августе цены снизились на 0,1% за месяц за счет удешевления продовольственных товаров и услуг.
16 сентября Росстат сообщал, что С 8 по 14 сентября 2026 г. индекс потребительских цен в России составил вырос на 0,02%. По оценке ведомства, с начала сентября потребительские цены увеличились на 0,07%, а с начала 2026 г. инфляция составила 4,74%.
Отраслевая динамика
- Обрабатывающие производства за семь месяцев 2026 г. выросли на 0,5%, в июле – на 2,4%.
Опережающими темпами растут машиностроительный комплекс (+6,4% с начала года) и производство лекарственных средств (+13,9%).
Грузооборот транспорта без учета трубопроводного за январь – июль увеличился на 2,4%.
Прочие оценки динамики ВВП
Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить к следующему совещанию детальный анализ инвестиционной активности, а также структуры импорта.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что оперативные данные по ВВП показывают, что экономика в III квартале продолжает умеренно расти. «В июле наблюдался рост по достаточно широкому кругу отраслей. Значительное сокращение произошло в тех отраслях, где зафиксировано выбытие мощностей», – говорила Набиуллина после решения сохранить ключевую ставку на уровне 14%.
Глава ЦБ отмечала, что, хотя текущие оценки индикатора бизнес-климата из мониторинга предприятий находятся на минимумах с 2022 г., ожидания бизнеса на перспективу в августе улучшились. Инвестиционная активность постепенно восстанавливается после слабой динамики в I квартале, продолжается реализация крупных проектов в ряде отраслей – в химической промышленности, электроэнергетике, производстве транспортных средств, отметила Набиуллина. По данным Росстата, спад инвестиций во II квартале замедлился до 6,6% после спада на 14,3% в январе – марте.