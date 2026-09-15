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Главная / Экономика /

Макроэкономисты и ЦБ оценили влияние топливного кризиса на ставку и рубль

Он вносит дополнительный вклад в инфляцию и приводит к более жесткой политике ЦБ
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру на краткосрочном горизонте приводят к ослаблению рубля и вносят свой вклад в устойчивый рост цен. На этом фоне Банк России отказывается от смягчения денежно-кредитной политики, при этом регулятор перейдет к снижению ставки после исчерпания топливного шока. Об этом эксперты говорили в ходе макроэкономической сессии форума РБК Capital Markets 2026.

Банк России оценивает совокупный вклад дефицита топлива в устойчивую инфляцию на уровне 1,5 процентного пункта (п. п.), заявил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган в кулуарах форума. По его словам, эта оценка учитывает как прямые, так и косвенные эффекты. Прямое влияние дефицита ЦБ оценивает в 0,7–0,8 п. п. «Прямой эффект достаточно легко посчитать. Вы можете взять долю бензина и дизеля в потребительской корзине, посмотреть, насколько выросли цены на бензин с начала года и, соответственно, получите величину в процентных пунктах к инфляции», – отметил он. С начала года рост цен на бензин составил 21,2%, сообщал Росстат. Вице-премьер РФ Александр Новак 3 сентября сообщил о дефиците 92-, 95-, 98-го бензина. Он отметил, что меры по урегулированию ситуации уже предпринимаются.

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