Путин анонсировал перезапуск инвестиционного цикла в России
Перезапуск инвестиционного цикла в России будет обеспечен за счет стабильных условий в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на ВЭФ-2026.
«Что касается источников инвестиций, то они могут быть самыми разными. Если мы создаем стабильные условия в экономике, то тогда придут инвестиции и из-за границы, а они приходят», – сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что строить планы по инвестициям в условиях галопирующей инфляции невозможно. По словам президента, он каждый день видится с представителями бизнеса и банковского сектора, а потому знаком с дискуссиями о развитии экономики. Путин подчеркнул, что экономика России растет и, возможно, будет выше прогнозных 0,6%.
22 июля Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что сейчас важнейшая задача – запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике.
Рост ВВП в июле замедлился до 0,6% в годовом выражении после 1,7% в июне, сообщило Минэкономразвития в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике». Одновременно с этим замедлилось снижение инвестиций в основной капитал в апреле – июне, следует из данных Росстата. Показатель сократился на 6,6% после спада на 14,3% в январе – марте, за полугодие снижение составило 9,9%, сообщило статистическое ведомство.