Бизнес назвал меры для запуска нового инвестцикла

Бизнес назвал меры для запуска нового инвестциклаПрезидент поручил подготовить инициативы к Совету по стратегическому развитию в августе
Сейчас важнейшая задача – запустить новый инвестиционный цикл, стимулировать структурные изменения в отечественной экономике, отметил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам. Некоторые новые решения планировалось обсудить на закрытой части совещания. «Уже говорили о некоторых вопросах. [Премьер-министр России] Михаил Владимирович [Мишустин] только что заходил, мы с ним еще по некоторым вопросам прошлись перед нашей встречей», – указал Путин. По его словам, в августе, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, планируется продолжить это обсуждение и закрепить определенные договоренности.
Правительство готовит предложения по стимулированию инвестиций с середины июня, напомнил в разговоре с «Ведомостями» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. При этом пока предложений, положенных на бумагу, бизнесу не представляли, указал он. Путин проводил совещание по стимулированию инвестиций 10 июня, а также в ходе ПМЭФа дал поручение запустить новый инвестцикл.
По словам Шохина, простимулировать инвестиции в России без макроэкономических предпосылок в виде более низкой ставки и роста курса доллара сложно. В частности, курс в диапазоне 80–85 руб./$ был бы приемлемым для экспортеров, бюджета и компаний, которые находятся в активной стадии импортозамещения, полагает глава РСПП. Этого можно было бы добиться за счет интервенций на валютном рынке со стороны ЦБ.
Чтобы прервать инвестиционную паузу, необходимо также донастроить механизмы поддержки, подчеркивает Шохин. В частности, важно скорректировать федеральный инвестиционный вычет, допустить возможность сочетания ФИНВ с другими механизмами – региональным инвестиционным проектом (РИП) и кластерной инвестиционной платформой (КИП), а также докапитализировать институты развития – Фонд развития промышленности (ФРП), Фабрику проектного финансирования, Российский экспортный центр (РЭЦ). В середине июля глава РСПП поддержал инициативу Минфина распространить увеличенную ставку ФИНВ только на субъекты Дальневосточного федерального округа. С прошлого года РСПП отстаивает увеличение ставки вычета, расширение списка отраслей, а также возможность полного обнуления федеральной части налога на прибыль для активно инвестирующих компаний. Минэк предлагал увеличить ставку до 12%. В Минфине отмечали, что вносить изменения в механизм до конца этого года не планируется.
Для развития инвестиций необходима общая стабильность, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин. Кроме того, важно смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), которое стало бы позитивным сигналом для инвесторов. Калинин выразил надежду, что регулятор продолжит снижение ставки, пусть даже символически, на 0,25 процентного пункта до 14%, на заседании в пятницу. Глава «Опоры» также отметил важность макропруденциальной политики Банка России – изменение нормы резервирования и снижение риск-весов для кредитования бизнеса. Сейчас, по словам Калинина, бизнес стал направлять гораздо больше денег на уплату налогов и процентов, чем в прошлом году. Спрос на кредиты среди малого бизнеса в начале года существенно вырос, рассказал он. Тем не менее в банках число отказов заемщикам достигает 50%.
Важным элементом для перезапуска инвестцикла остается положительный экономический фон и уверенность бизнеса в завтрашнем дне, согласился зампредседателя «Деловой России» Виктор Данилов-Данильян. В нынешних условиях, по его мнению, этого тяжело добиться и единственное, что поможет, – это корректировка денежно-кредитной политики, которая угнетает инвестиции, подчеркивает он. Те инициативы, которые сейчас есть, – инвестиционный налоговый вычет, СЗПК – «необходимы, но недостаточны».
Основные препятствия на пути запуска нового инвестиционного цикла – переохлаждение экономики и пессимизм инвесторов и бизнеса, необходимость интенсивно наполнять бюджет, санкции и оторванность от мировых финансовых рынков, отметил главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. В условиях дорогих денег и ограниченных ресурсов бюджета меню возможностей ограничено, считает он. В первую очередь помогут льготы и гарантии, развитие спецрежимов, защищающих инвесторов и собственников.
Экономический фон
Состояние отечественной экономики, ее ключевых отраслей устойчивое, даже несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и в некоторых других секторах, указал глава государства. Трудности, которые создают на топливном рынке, носят временный характер и не в состоянии повлиять на общую экономическую динамику, подчеркнул Путин. По оценке Минэкономразвития, ВВП России в мае вырос на 0,3%. Это хоть и скромные темпы, но все-таки динамика – в позитивной зоне, указал президент.
Уход НПЗ на внеплановый ремонт оказывал значимое негативное влияние на выпуск базовых отраслей в мае, отмечал Банк России в бюллетене «О чем говорят тренды». Внеплановые простои НПЗ снижают производство нефтепродуктов и объемы добычи нефти, а также оптовой торговли и грузооборота транспорта, подчеркивал регулятор.
Один из ключевых факторов динамики экономики – это внутренний спрос со стороны как государства, так и бизнеса, граждан, указал Путин. В частности, в России ускоряется динамика банковского кредитования, подчеркнул он, обращаясь за подтверждением к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Помимо увеличения кредитного портфеля ускоряется рост денежной массы – на 1 июля она прибавила 13% в годовом выражении, напомнил глава государства.
Президент отметил увеличение доходов бюджета в последние месяцы – как нефтегазовых, так и ненефтегазовых. За II квартал ненефтегазовые поступления увеличились на четверть, подчеркнул Путин. В июне федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 196 млрд руб. За полугодие, по данным Минфина, дефицит федерального бюджета России составил 5,7 трлн руб. (2,5% ВВП). При этом государственные финансы сохраняют устойчивость, указал Путин.
Отдельных мер требуют региональные бюджеты, подчеркнул президент. Нужно обеспечить дополнительную поддержку субъектам Федерации, их бюджетам, чтобы гарантировать выполнение обязательств государства на уровне регионов и муниципалитетов, отметил Путин. Консолидированные бюджеты субъектов в первом полугодии исполнены с дефицитом. Число регионов с дефицитом бюджета выросло до 56 в I квартале 2026 г. после 46 за аналогичный период 2025 г., отмечалось в оперативном докладе Счетной палаты. Максимальные показатели дефицита в отношении к доходам пришлись на Еврейскую АО (50,5%), Кемеровскую (50%), Вологодскую (32,9%) области и Республику Коми (32,7%).
Президент поддержал предложение о переносе сроков погашения бюджетных кредитов регионами за пределы 2030 г., чтобы предоставить субъектам дополнительный ресурс. Министр финансов Антон Силуанов заверил, что инициатива будет реализована. Предложение поступило от депутатов «Единой России», указал Путин. Ранее с ним выступил мэр Москвы Сергей Собянин, который вошел в пятерку кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.
Поддержку региональных бюджетов можно обеспечить за счет списания и реструктуризации бюджетных кредитов, полагает Табах. Кроме того, важно продолжать выдачу инфраструктурных кредитов, а для более устойчивых регионов – расширить полномочия в финансовой сфере.