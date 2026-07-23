Бизнес назвал меры для запуска нового инвестцикла

Для развития инвестиций необходима общая стабильность, отметил президент «Опоры России» Александр Калинин. Кроме того, важно смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), которое стало бы позитивным сигналом для инвесторов. Калинин выразил надежду, что регулятор продолжит снижение ставки, пусть даже символически, на 0,25 процентного пункта до 14%, на заседании в пятницу. Глава «Опоры» также отметил важность макропруденциальной политики Банка России – изменение нормы резервирования и снижение риск-весов для кредитования бизнеса. Сейчас, по словам Калинина, бизнес стал направлять гораздо больше денег на уплату налогов и процентов, чем в прошлом году. Спрос на кредиты среди малого бизнеса в начале года существенно вырос, рассказал он. Тем не менее в банках число отказов заемщикам достигает 50%.