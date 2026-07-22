Шохин назвал факторы для смягчения ключевой ставки

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности создали объективные условия для смягчения денежно-кредитной политики Банка России. При этом бизнес готовится к разным вариантам решения по ключевой ставке, в том числе к ее сохранению на текущем уровне. Об этом сообщил ТАСС.