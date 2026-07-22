Шохин назвал факторы для смягчения ключевой ставки
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что замедление инфляции и снижение темпов кредитной активности создали объективные условия для смягчения денежно-кредитной политики Банка России. При этом бизнес готовится к разным вариантам решения по ключевой ставке, в том числе к ее сохранению на текущем уровне. Об этом сообщил ТАСС.
«Мы исходим из того, что замедление инфляции и охлаждение кредитной активности уже создали объективные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики, но на всякий случай готовимся ко всем вариантам развития событий, включая ее сохранение на текущем уровне», – сказал Шохин.
При этом он добавил, что бизнес надеется на лучший сценарий – дальнейшее снижение ключевой ставки.
19 июня на заседании Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) до 14,25%. Это стало девятым подряд снижением ставки. При этом Центробанк констатировал, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными.
14 июля президент России Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым заявил, что снижение ключевой ставки Банка России должно стать естественным процессом, исходящим из макроэкономических показателей. Николаев выразил мнение, что после разговора с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной у него сложилось впечатление, что ключевая ставка может продолжить снижаться.
14 июля зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что для принятия решения по ключевой ставке важно учитывать, в какой мере ситуация на топливном рынке повлияет на опасения граждан и бизнеса по будущей инфляции. Он предупредил, что ЦБ не сможет «закрыть глаза» на рост цен на топливо.
Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», наиболее вероятным сценарием является сохранение ставки на текущем уровне с возможным снижением во втором полугодии.