Путин: ставка ЦБ будет снижаться, это естественный процесс

Путин: ставка ЦБ будет снижаться, это естественный процессПо словам президента, на это указывают макроэкономические показатели
Снижение ключевой ставки Банка России должно происходить естественным образом, исходя из макроэкономических показателей. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым.
Во время беседы Николаев рассказал, что после разговора с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной у него сложилось впечатление, что ключевая ставка может продолжить уверенно снижаться.
«Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», – ответил Путин.
На последнем заседании 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25%. Это стало девятым подряд решением регулятора о смягчении денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, совет директоров рассматривал три варианта: сохранить ставку на уровне 14,5%, снизить ее до 14,25% или до 14%. В итоге большинство участников заседания сочло, что возможности для дальнейшего снижения ставки сократились.
1 июля Банк России предупредил, что траектория ключевой ставки на среднесрочном горизонте может оказаться выше, чем предполагалось в апрельском прогнозе. В опубликованном регулятором «Резюме обсуждения ключевой ставки» одним из основных проинфляционных рисков было названо временное сокращение производства моторного топлива и связанный с этим рост цен на бензин и дизельное топливо.
7 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что на заседании 24 июля Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне. При этом, по его мнению, на фоне ситуации на топливном рынке регулятор может рассмотреть и вариант ее повышения, хотя такое решение он считает неправильным.