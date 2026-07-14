Путин: ставка ЦБ будет снижаться, это естественный процесс

7 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что на заседании 24 июля Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне. При этом, по его мнению, на фоне ситуации на топливном рынке регулятор может рассмотреть и вариант ее повышения, хотя такое решение он считает неправильным.