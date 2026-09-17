Шойгу: Россия не станет финансировать армянскую евроинтеграцию
Россия не намерена финансировать евроинтеграцию Армении. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании президиума научно-экспертного совета Совбеза.
«Хочу подчеркнуть: Россия не готова и не будет финансировать армянскую евроинтеграцию и каждый шаг на этом направлении имеет объективные последствия», – сказал Шойгу (цитата по «РИА Новости»).
Секретарь Совбеза добавил, что президент России Владимир Путин обозначил позицию: Еревану нужно определиться с курсом и провести референдум о вступлении в Евросоюз (ЕС) или пребывании в ЕАЭС.
16 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Ереван вряд ли вступит в Евросоюз раньше других многолетних кандидатов. По его мнению, Брюссель обманет власти республики, а Россия не хочет все это оплачивать.
Армения начала подготовку к подаче заявки на членство в ЕС в 2026 г. 3 сентября премьер-министр страны Никол Пашинян объявил, что страна не собирается отказываться от вступления в ЕС. По его словам, решение о вступлении в ЕС было одобрено гражданским обществом.