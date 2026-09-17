Шойгу: Россия не станет финансировать армянскую евроинтеграцию

Армения начала подготовку к подаче заявки на членство в ЕС в 2026 г. 3 сентября премьер-министр страны Никол Пашинян объявил, что страна не собирается отказываться от вступления в ЕС. По его словам, решение о вступлении в ЕС было одобрено гражданским обществом.