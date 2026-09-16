Лавров: Россия не хочет оплачивать подготовку Армении к членству в ЕС

Российский министр считает, что Армению «обмануть-то могут и, наверняка, я думаю, обманут власти Евросоюза». Москва при этом не может быть против выбора народа Армении в пользу евроинтеграции. Лавров уточнил, что РФ не хочет оплачивать подготовку Армении к членству в ЕС за счет огромных преференций страны в ЕАЭС.