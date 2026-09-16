Лавров: Россия не хочет оплачивать подготовку Армении к членству в ЕС
Ереван вряд ли вступит в Евросоюз раньше других многолетних кандидатов, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его мнению, Брюссель обманет власти республики, а Россия не хочет все это оплачивать
«Я не вижу, как Армения может оказаться в Европейском союзе, куда уже много десятилетий стоит в очереди Турция и, например, Сербия», – сказал он на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.
Российский министр считает, что Армению «обмануть-то могут и, наверняка, я думаю, обманут власти Евросоюза». Москва при этом не может быть против выбора народа Армении в пользу евроинтеграции. Лавров уточнил, что РФ не хочет оплачивать подготовку Армении к членству в ЕС за счет огромных преференций страны в ЕАЭС.
Армения начала подготовку к подаче заявки на членство в ЕС в 2026 г. 3 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что страна не собирается отказываться от вступления в ЕС. По его словам, решение о вступлении в ЕС было одобрено гражданским обществом.
1 сентября президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке напомнил, что стремление страны в ЕС – ее законное право, но оно создает сложности для Армении в пребывании в ЕАЭС.