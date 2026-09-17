Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Президент России Владимир Путин 18 сентября проведет заседание военно-промышленной комиссии, сообщили в пресс-службе Кремля.
«В планах главы государства также заседание военно-промышленной комиссии», – говорится в сообщении.
18 сентября Путин также вручит награды заслуженным работникам оборонно-промышленного комплекса России. Мероприятие будет проведено в преддверии Дня оружейника.
В прошлом году в ходе заседания военно-промышленной комиссии Путин заявил, что главными вопросами остаются: назначение генеральных конструкторов и руководителей по созданию вооружения, а также ход госпрограммы вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
16 февраля в состав коллегии Военно-промышленной комиссии РФ соответствующим указом президента был включен мэр города Москвы Сергей Собянин.