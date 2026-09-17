Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

В прошлом году в ходе заседания военно-промышленной комиссии Путин заявил, что главными вопросами остаются: назначение генеральных конструкторов и руководителей по созданию вооружения, а также ход госпрограммы вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК).