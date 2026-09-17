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Главная / Политика /

Алиев отметил слабую роль ООН в соблюдении международного права

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Организация Объединенных Наций (ООН) играет недостаточную роль в обеспечении соблюдения международного права. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Баку на встрече с руководителями органов безопасности стран – членов Организации тюркских государств (ОТГ), передает «Sputnik Азербайджан».

По его словам, Азербайджан на протяжении 30 лет сталкивался с ситуацией, когда международные механизмы не обеспечивали реализацию его прав.

Алиев заявил, что при эффективной работе международных механизмов и системы ООН Азербайджану не пришлось бы возвращать территории силой и было бы меньше жертв. Он также напомнил, что говорил об этой теме на заседании ШОС 1 сентября в Бишкеке.

Президент Азербайджана призвал страны ОТГ совместно укреплять позиции организации на международной арене. Среди направлений взаимодействия он назвал международную безопасность, торговлю, энергобезопасность и транспортную связанность.

Азербайджанский лидер отметил, что ключевые для мира процессы сегодня происходят в географическом регионе, где расположены страны ОТГ. По его словам, организация должна использовать этот потенциал для повышения своего авторитета и влияния на международные процессы. Отдельно Алиев подчеркнул необходимость отстаивать приоритет международного права и не допускать его нарушения.

1 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что ООН имеет нераскрытый потенциал, нужно приложить силы для того, чтобы структура работала эффективнее. По словам российского лидера, организация должна приспосабливаться к изменениям в мировой политике и экономике.

13 августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси раскритиковал ООН. По его мнению, организация теряет актуальность и медленно умирает. Он считает, что структура больше не влияет на предотвращение войн и кризисов.

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