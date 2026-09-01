Путин: потенциал ООН далеко не раскрыт
Организация Объединенных Наций (ООН) имеет нераскрытый потенциал, нужно приложить силы для того, чтобы структура работала эффективнее. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках встречи в формате «ШОС+».
«Важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности за счет стран Глобального Юга и Востока», – подчеркнул глава государства. По словам российского лидера, организация должна приспосабливаться к изменениям в мировой политике и экономике.
1 сентября президент РФ участвует во встрече формата «ШОС+» с заинтересованными партнерами по диалогу. Она проходит в конгресс-центре «Ырыс Ордо» в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Там же ранее проводилось заседание Совета глав государств – членов ШОС.
13 августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси раскритиковал ООН. По его мнению, организация теряет актуальность и медленно умирает. Он считает, что структура больше не влияет на предотвращение войн и кризисов.