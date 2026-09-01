Путин: потенциал ООН далеко не раскрыт

«Важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности за счет стран Глобального Юга и Востока», – подчеркнул глава государства. По словам российского лидера, организация должна приспосабливаться к изменениям в мировой политике и экономике.