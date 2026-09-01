Путин участвует во встрече формата «ШОС+» в Бишкеке
Президент России Владимир Путин принимает участие во встрече формата «ШОС+» с заинтересованными партнерами по диалогу. Об этом передает корреспондент «Ведомостей».
Встреча проходит в конгресс-центре «Ырыс Ордо» в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Здесь ранее состоялось заседание Совета глав государств – членов ШОС.
Тема встречи – «ООН как ключевой элемент справедливого миропорядка: вклад государств «ШОС+» в формирование многополярного мира».
Помимо стран – участниц ШОС, во встрече принимают участие партнеры по диалогу и государства-наблюдатели, а также руководители партнерских объединений. Среди них Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Лаос, Монголия, Туркменистан и Турция. Также представлены ООН, ОДКБ, ЕЭК, СВМДА и СНГ.
После завершения саммита председательство в ШОС на 2026–2027 г. перейдет к Пакистану.
В ходе выступления на заседании Совета лидеров стран – участниц ШОС Путин назвал организацию крупнейшим региональным объединением не только на евразийском континенте, но и в мире. Он отметил, что в странах – участницах организации проживает почти половина населения планеты. По словам Путина, государства ШОС активно взаимодействуют в политической, экономической и гуманитарной сферах. Такое сотрудничество, отметил российский лидер, способствует устойчивому развитию государств – членов ШОС, а также укреплению мира, стабильности, доверия и взаимодействия в Евразии.
Российский лидер также сказал, что взаимодействие государств – членов ШОС способствует формированию в Евразии атмосферы мира, стабильности, доверия и сотрудничества. Отдельно глава российского государства подчеркнул, что такое сотрудничество позволяет обеспечивать планомерное и устойчивое развитие каждой из стран.