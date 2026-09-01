Путин участвует во встрече формата «ШОС+» в Бишкеке

В ходе выступления на заседании Совета лидеров стран – участниц ШОС Путин назвал организацию крупнейшим региональным объединением не только на евразийском континенте, но и в мире. Он отметил, что в странах – участницах организации проживает почти половина населения планеты. По словам Путина, государства ШОС активно взаимодействуют в политической, экономической и гуманитарной сферах. Такое сотрудничество, отметил российский лидер, способствует устойчивому развитию государств – членов ШОС, а также укреплению мира, стабильности, доверия и взаимодействия в Евразии.