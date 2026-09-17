Президент Румынии предложил на пост премьер-министра Зигфрида Мурешана

Он объяснил это решение тем, что в ходе обсуждений у парламентариев не сложилось четкого большинства. Также президент Румынии отметил, что у Мурешана есть богатый опыт в переговорной работе, поскольку он является членом Европарламента. Глава НЛП, в свою очередь, попросил Дана дать ему время для того, чтобы подумать над предложением.