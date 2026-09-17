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Президент Румынии предложил на пост премьер-министра Зигфрида Мурешана

Сергей Пахомов
Алексей Витвицкий / РИА Новости
Алексей Витвицкий / РИА Новости

Румынский лидер Никушор Дан предложил на пост премьер-министра республики евродепутата от национал-либеральной партии (НЛП) Зигфрида Мурешана. Об этом глава государства сообщил по итогам консультаций с парламентскими партиями.

«Я решил назначить кандидатом на пост премьера человека, набравшего наибольшее число голосов от партий на консультациях. А этот человек – Зигфрид Мурешан», – заявил он (цитата по Radio Romania).

Он объяснил это решение тем, что в ходе обсуждений у парламентариев не сложилось четкого большинства. Также президент Румынии отметил, что у Мурешана есть богатый опыт в переговорной работе, поскольку он является членом Европарламента. Глава НЛП, в свою очередь, попросил Дана дать ему время для того, чтобы подумать над предложением.

«Господин Мурешан остается для меня первым вариантом на данный момент, и я жду, когда он подтвердит или опровергнет меня, прежде чем публиковать указ», – подчеркнул Дан.

5 мая парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия кабинету министров под руководством Илие Боложана. Основанием для вынесения вотума стал документ под названием «Стоп плану Боложана по разрушению экономики, обнищанию населения и мошеннической продаже государственного достояния». Авторы инициативы утверждали, что правительственные меры жесткой экономии привели к снижению уровня жизни, и выразили опасения в связи с возможной продажей государственных активов.

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