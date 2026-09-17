В брянском приграничье сократили время работы избирательных участков

17 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на каждом избирательном участке назначили ответственных за эвакуацию, за противопожарную безопасность и за предотвращение тех или иных провокаций, преимущественно мужчин. Она добавила, что они будут действовать во взаимодействии с сотрудником правоохранительных органов, который будет также находиться на каждом участке. Памфилова отметила, что ЦИК не стала использовать сложившуюся сложную ситуацию как предлог отказа от выборов. По словам главы комиссии, ведомство постаралось «самые слабые места закрыть, но тем не менее базовые принципы сохранить».