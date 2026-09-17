В брянском приграничье сократили время работы избирательных участков
Региональная избирательная комиссия сократила время работы мест голосования в приграничных районах Брянской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областное ведомство.
«В целях обеспечения безопасности время работы избирательных участков сокращено до 15:00 на протяжении всех трех дней голосования», – заявил представитель регионального избиркома.
17 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что на каждом избирательном участке назначили ответственных за эвакуацию, за противопожарную безопасность и за предотвращение тех или иных провокаций, преимущественно мужчин. Она добавила, что они будут действовать во взаимодействии с сотрудником правоохранительных органов, который будет также находиться на каждом участке. Памфилова отметила, что ЦИК не стала использовать сложившуюся сложную ситуацию как предлог отказа от выборов. По словам главы комиссии, ведомство постаралось «самые слабые места закрыть, но тем не менее базовые принципы сохранить».
Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября. Из 450 депутатских мандатов 225 будут распределены по федеральным партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным округам.