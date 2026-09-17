Макрон назвал цены на топливо во Франции невыносимыми
Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне напряженности на Ближнем Востоке назвал цены на топливо в стране невыносимыми. Об этом он написал на своей странице в X.
По словам Макрона, ограничения судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе напрямую отражаются на повседневной жизни французов. «Французы ощущают это на заправках, где цены стали невыносимыми», – заявил президент Франции.
Макрон отметил, что одним из приоритетов Парижа остается снижение напряженности на Ближнем Востоке, обеспечение безопасности поставок нефти и ослабление давления на цены. Он также подчеркнул необходимость обеспечить свободу судоходства по ключевым маршрутам транспортировки энергоносителей.
Французский лидер сделал заявление по итогам переговоров в Париже с президентом Ливана Жозефом Ауном и королем Иордании Адбаллой II. Стороны также обсуждали ситуацию в регионе, поддержку вооруженных сил Ливана и перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта.
Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон 16 сентября сообщил, что около 10% автозаправочных станций (АЗС) во Франции испытывают недостаток поставок как минимум одного вида топлива на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.